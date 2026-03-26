В Белоруссии рассказали, чем Ким Чен Ын угощал Лукашенко во время визита в КНДР

Ким Чен Ын угощал Лукашенко лапшой с говяжьей вырезкой и треской с цветами

Во время официального приема в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын угощал президента Белоруссии Александра Лукашенко блюдами корейской кухни. Всего в перечень для гостей включили 12 позиций. Фото меню опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» .

В число избранных блюд вошли лапша с говяжьей вырезкой на латунном блюде, каша с кедровыми орехами, салат с авокадо, хань из курицы с инсамом в тыкве, тушеная треска с цветами и холодная осетрина.

На десерт участникам приема предложили фрукты, голубичное мороженое, тирамису и сучжонгву — напиток из имбиря, хурмы, корицы и меда.

Официальные переговоры Лукашенко и Ким Чен Ына прошли в Пхеньяне 26 марта. По их итогам стороны объявили о начале нового этапа в отношениях Белоруссии и КНДР и подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Во время визита лидеры также обменялись подарками. Лукашенко передал Ким Чен Ыну автомат, а также белорусские продукты — шоколад «Президент», зефир и черный хлеб. В ответ глава КНДР подарил белорусскому президенту саблю, большую вазу в традиционном корейском стиле и сувенирную золотую монету, изготовленную специально к его приезду.