Лукашенко и Ким Чен Ын проведут переговоры в Пхеньяне 26 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры 26 марта. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого» .

«В четверг в резиденции „Кымсусан“ состоятся переговоры Александра Лукашенко и Ким Чен Ына. Завтра будет немало важных инфоповодов», — уточнили авторы поста.

Лукашенко прибыл в столицу КНДР днем ранее, 25 марта. Белорусский лидер посетил монумент «Освобождение» и возложил к нему венок. Также по просьбе президента России Владимира Путина он возложил цветы как знак благодарности за помощь в специальной военной операции.

Ранее провести встречу на высшем уровне Лукашенко предложил и американский лидер Дональд Трамп. Среди вариантов места переговоров — дом главы Белого дома во Флориде. По словам президента Белоруссии, Трамп хочет предложить ему большую сделку.