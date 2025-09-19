Путин подарил мальчику из Крыма щенка шпица

Президент Владимир Путин подарил Кириллу Пономаренко из поселка Гаспра щенка шпица, о котором школьник попросил в письме. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале .

«Всегда приятно быть причастным к исполнению хоть и небольшой, но такой сокровенной детской мечты», — написал он.

Аксенов пожелал мальчику хорошо учиться и достигать успехов. Как назовут собаку, не сообщается.

В апреле девятилетняя девочка из ДНР, живущая в Мытищах, получила в подарок от Путина щенка — помесь шпица и лайки — по кличке Тео.

А в прошлом году по поручению президента волонтеру из Подмосковья Марине Варбанской, активно помогающей военнослужащим на передовой, и ее дочери-восьмикласснице подарили щенка французского бульдога.