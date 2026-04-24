Лукашенко с Умкой с борта вертолета проинспектировал ход посевной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с борта вертолета проверил ход посевной кампании в республике. Кадры опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
Компанию Лукашенко составил его домашний питомец — белоснежный шпиц по кличке Умка. Глава государства вместе с ним пролетел над Минской областью. Пока Лукашенко работал с документами, собака лежала рядом с ним на столе у иллюминатора.
Ранее телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал кадры участия Лукашенко в традиционном крещенском купании, где компанию ему составил питомец. Пока белорусский лидер в белой долгополой рубахе нырял в прорубь, Умка ждал его на коврике, расстеленном у купели, подбадривая хозяина громким лаем.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте