Лукашенко с Умкой с борта вертолета проинспектировал ход посевной

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с борта вертолета проверил ход посевной кампании в республике. Кадры опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Компанию Лукашенко составил его домашний питомец — белоснежный шпиц по кличке Умка. Глава государства вместе с ним пролетел над Минской областью. Пока Лукашенко работал с документами, собака лежала рядом с ним на столе у иллюминатора.

Ранее телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал кадры участия Лукашенко в традиционном крещенском купании, где компанию ему составил питомец. Пока белорусский лидер в белой долгополой рубахе нырял в прорубь, Умка ждал его на коврике, расстеленном у купели, подбадривая хозяина громким лаем.

