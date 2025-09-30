Лукашенко ответил на хамство Зеленского

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, „старики“ мы тут с Путиным, где-то там „шепчемся по углам“ во вред другим. Чепуха полная», — заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

Ранее Зеленский на Варшавском форуме по вопросам безопасности назвал Лукашенко и Путина «старыми дедами» и добавил, что ему трудно реагировать на слова белорусского президента. Он комментировал высказывание Лукашенко о предложении по мирному урегулированию, которое, по словам белорусского лидера, устроило бы всех участников конфликта.

Двадцать шестого сентября Лукашенко заявил, что хотел бы провести личный разговор с президентом Украины. Он также предложил втроем с Путиным и Зеленским обсудить прекращение конфликта, отметив, что украинскому лидеру нужно согласиться на условия, которые были озвучены главе Белого дома Дональду Трампу во время встречи на Аляске. По мнению Лукашенко, продвижение российской армии будет трудно остановить.