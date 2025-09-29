Зеленский нахамил Лукашенко в ответ на слова о мирном урегулировании на Украине

Зеленский отреагировал на слова Лукашенко о мирных инициативах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Александра Лукашенко о мирном урегулировании конфликта. Выступая на Варшавском форуме по вопросам безопасности, он отметил, что белорусский лидер «живет в своем мире», сообщило РИА «Новости» .

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», — сказал Зеленский.

Ранее, 26 сентября, Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у президента России Владимира Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое уже услышал президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон взял паузу для раздумий, а Москва согласилась подождать.

Лукашенко также подчеркнул, что в случае отказа Киева последствия будут тяжелее, чем в начале спецоперации, и выразил готовность л ично поговорить с Зеленским.