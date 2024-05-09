Лукашенко назвал ядерный апокалипсис финалом третьей мировой войны | 360°

Мир 09 мая 2024, 19:47 Лукашенко назвал ядерный апокалипсис финалом третьей мировой войны Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса РИА «Новости»

Читать 360 в

Современному человечеству необходимо сплотиться против всеобщего зла, чтобы не допустить третьей мировой войны, которая приведет к ядерному апокалипсису. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на акции возложения цветов к монументу Победы в Минске.

Он напомнил, что в 1945 году ведущие державы одолели зло и подарили людям мир на долгое время. Но часть союзников захотела видеть только себя единоличными победителями и делить этот статус не стала.

Реклама

«Как и в начале сороковых, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что на первый план ставятся материальная выгода и богатство в ущерб диалогу и сотрудничеству. В результате напряженность в мире только растет, что может привести к страшным последствиям.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — подчеркнул Лукашенко.

О высоком уровне угрозы ядерной войны Лукашенко заявил не в первый раз. В ходе выступления во Дворце Республики 7 мая он отметил, что заявления европейских лидеров довели эскалацию до предела.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о готовности ввести войска на Украину и слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерон о праве ВСУ использовать полученное оружие против России.