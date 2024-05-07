Лукашенко заявил о небывалой прежде близости мира к ядерной войне | 360°

Мир 07 мая 2024, 19:07 Лукашенко заявил о небывалой прежде близости мира к ядерной войне Лукашенко: мир никогда прежде не был так близок к ядерной войне РИА «Новости»

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Мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик предупредил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики, сообщило БелТА.

«Я человек мирный, я не хочу войны. Я историк и хорошо знаю, что Белоруссия всегда вела не только и не столько свои войны. Белоруссия всегда была театром военных действий», — подчеркнул Лукашенко.

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Отдельно президент республики отметил, что заявления западных политиков, особенно это касается Франции, ведут к эскалации напряженности не только на европейском континенте, но и в мире в целом.

При этом Лукашенко признался, что не верит в то, что французский лидер Эммануэль Макрон, заявляющий о готовности ввести войска на Украину и начать войну, действительно готов к этому.

«Или, например, польские власти, или еще кто — что они на самом деле сделают то, о чем говорят», — добавил президент Белоруссии.

По его словам, чтобы этого не произошло, важно проявлять силу, организованность и монолитность.