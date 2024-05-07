Лукашенко не поверил, что Западная Европа хочет лезть в окопы | 360°

Мир 07 мая 2024, 18:52 Лукашенко не поверил, что Западная Европа хочет лезть в окопы Лукашенко: не верю, что Западная Европа захочет лезть в окопы

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Западная Европа навряд ли обезумела настолько, чтобы переступить черту, выразил уверенность президент Белоруссии Александр Лукашенко. Вместе с тем политик предупредил, что готовыми нужно быть ко всему, сообщило БелТА.

«Мы должны быть готовы ко всему, хотя и не верится, что Западная Европа обезумела и переступит черту, которую даже нарисовали сами», — подчеркнул он на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики.

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Лукашенко заметил, что, говоря это, не хочет перебарщивать, чтобы не напрягать общество. По его словам, сейчас прикладываются большие усилия, чтобы повторения опыта Великой Отечественной войны не случилось.

«Я не верю, что в Западной Европе — зажиревшей, откормленной — кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли», — указал Лукашенко.

Кроме того, добавил он, этого не хочет и нынешняя молодежь.

«Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это», — заключил политик.