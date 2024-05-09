Лукашенко назвал чушью вербовку сбежавшего в Белоруссию судьи из Польши | 360°

Мир 09 мая 2024, 21:18 Лукашенко назвал чушью вербовку сбежавшего в Белоруссию судьи из Польши Лукашенко пообещал рассмотреть запрос об убежище судьи из Польши РИА «Новости»

Читать 360 в

Заявление о политическом убежище приехавшего в Минск польского судьи Томаша Шмидта обязательно рассмотрят. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что не поверил в обвинения польских властей, что Шмидт оказался завербован российскими или белорусскими спецслужбами.

Реклама

«Они говорят, мы с россиянами вербует таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции в Минске и счел его «нормальным мужиком». Лукашенко подчеркнул, что попросил сотрудников милиции взять беженца под свой присмотр, чтобы польские шпионы «не угробили человека».

Польская прокуратура объявила, что завела дело на уехавшего из страны судью Томаша Шмидта по подозрению в сотрудничестве с иностранными разведками.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования выяснили, что судья передавал своим кураторам секретную информацию. Прокурор добавили, что добились санкции на арест беглеца.

Судья Томаш Шмидт все обвинения в свой адрес опроверг и пояснил, что покинул страну из-за политических преследований и несогласием с действиями властей.