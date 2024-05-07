Уехавший в Белоруссию польский судья отверг обвинения в раскрытии секретных данных | 360°

Мир 07 мая 2024, 15:57 Уехавший в Белоруссию польский судья отверг обвинения в раскрытии секретных данных Польский судья Шмидт опроверг обвинения в передаче секретных данных Белоруссии РИА «Новости»

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Белорусские спецслужбы не требовали от попросившего убежища в республике польского судьи Томаша Шмидта выдачи секретной информации. Никаких документов вынужденный эмигрант с собой не привез. Так в комментарии РИА «Новости» Шмидт ответил на обвинения польских властей.

Он добавил, что доступ к секретной информации у него был, но в Белоруссии выдачи этой информации никто не просил.

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«Я сюда не привез никаких секретных документов. Ни о каких секретах не рассказывал. От меня здесь никто этого и не требует», — заявил Шмидт.

По его словам, возможность возвращения в Польшу он не рассматривает, так как дома мужчине грозит возбуждение уголовного дела и немедленный арест.

Агентство внутренней безопасности Польши и Генеральная прокуратура страны объявили, что начали проверку о доступе Шмидта к секретной информации и шпионаже в пользу Белоруссии. Премьер-министр Дональд Туск не исключил, что судье помогли бежать из страны белорусские спецслужбы.

Оставивший пост судьи во втором отделении воеводского административного суда Варшавы, Томаш Шмидт после приезда в Минск публично запросил убежища у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он признался, что официальный запрос пока не подал. Причину отъезда из Польши он объяснил политическим преследованием.