Прокуратура Польши получила ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи | 360°

Мир 09 мая 2024, 20:54 Прокуратура Польши получила ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи Суд Польши выдал санкцию на арест уехавшего в Белоруссию судьи Шмидта Pixabay

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Попросившему убежище в Белоруссии судье Второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томашу Шмидту на родине грозит задержание, уголовное дело и арест. Как сообщила национальная прокуратура Польши, Высший административный суд страны удовлетворил ходатайство ведомства о привлечении беглеца к уголовной ответственности и выдал ордер на временный арест.

В прокуратуре заявили, что в ходе проверки обнаружили доказательства причастности судьи к работе иностранной разведки и передаче секретной информации, которая может причинить ущерб стране.

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Кроме того, Шмидта обвинили в том, что он вел социальные сети на русском языке, представляя Польшу как несамостоятельное государство, которое стремится вступить в конфликт с Россией и Белоруссией.

Судья Томаш Шмидт опроверг все обвинения, заявив, что никакой секретной информации не распространял и никакие документы в Белоруссию не привез. Он подчеркнул, что покинул страну в связи с политическим преследованием.

Телеканал «Звезда» напомнил, что варшавский судья в ходе пресс-конференции в Минске объявил, что снимает с себя все полномочия.