В Польше завели дело на уехавшего в Белоруссию судью | 360°

08 мая 2024, 18:37
В Польше завели дело на уехавшего в Белоруссию судью
Прокуратура Польши завела дело о шпионаже в отношении сбежавшего судьи Шмидта
Прокуратура Польши возбудила дело против судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, который попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища», — отметили журналисты.
Реклама
Основанием для расследования стали положения Уголовного кодекса Польши, говорящие о шпионаже. В случае доказательства вины судье может грозить пожизненное лишение свободы.
По данным радиостанции, польские спецслужбы начали изучать связи Шмидта с футбольными хулиганами. Речь идет о его возможной причастности к «вдохновению псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений».
Несколько дней назад судья приехал в Минск и публично попросил политического убежища в Белоруссии. Мужчина пожаловался на угрозы со стороны властей за независимую политическую позицию. По его словам, польские СМИ выставили его шпионом и предателем.
Уголовное дело
Шпионаж
Белоруссия
Суд
Польша
Реклама
Реклама