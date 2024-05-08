В Польше завели дело на уехавшего в Белоруссию судью | 360°

Мир 08 мая 2024, 18:37 В Польше завели дело на уехавшего в Белоруссию судью Прокуратура Польши завела дело о шпионаже в отношении сбежавшего судьи Шмидта РИА «Новости»

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Прокуратура Польши возбудила дело против судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, который попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Начато расследование в отношении судьи Томаша Шмидта, который бежал в Белоруссию и попросил там политического убежища», — отметили журналисты.

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Основанием для расследования стали положения Уголовного кодекса Польши, говорящие о шпионаже. В случае доказательства вины судье может грозить пожизненное лишение свободы.

По данным радиостанции, польские спецслужбы начали изучать связи Шмидта с футбольными хулиганами. Речь идет о его возможной причастности к «вдохновению псевдоболельщиков на разжигание антиукраинских настроений».

Несколько дней назад судья приехал в Минск и публично попросил политического убежища в Белоруссии. Мужчина пожаловался на угрозы со стороны властей за независимую политическую позицию. По его словам, польские СМИ выставили его шпионом и предателем.