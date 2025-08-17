«Лучше всех рукопожатий». В Раде обратили внимание на важную деталь на встрече Путина и Трампа

Депутат Дубинский: Трамп усадил Путина в свое авто, потому что им по пути

Президент США Дональд Трамп выразил расположение российскому коллеге Владимиру Путину, пригласив в свой автомобиль. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале .

«Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом — говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций. Этим людям по пути», — заявил он.

Трехсторонняя встреча, по мнению депутата, состоится, но украинскую сторону на ней представит не Владимир Зеленский, а исполняющий обязанности президента, которого Раде еще предстоит избрать. Дубинский заявил, что требование Путина о внеблоковом статусе выполнят, несмотря на сопротивление европейских лидеров — США не пустят Украину в НАТО, а Евросоюз сам не примет разрушенную страну.

Профессор Кельнского университета Томас Йегер разглядел много скрытых сигналов на переговорах на Аляске. Он напомнил, что поездка лидеров двух стран на одном авто обычно не практикуется.