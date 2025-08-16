Названо условие подготовки в США к трехстороннему саммиту

Подготовка к трехстороннему саммиту с участием России, США и Украины начнется, если переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме окажутся успешными. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме пройдут 18 августа. Американская администрация планирует организовать трехсторонний саммит 22 августа.

«Европейские чиновники ожидают, что в понедельник к этим переговорам присоединится еще как минимум один европейский лидер, но пока неясно, кто именно», — говорится в материале.

До этого телеканал сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс примет участие во встрече с Зеленским в Овальном кабинете. Он также присутствовал на переговорах лидеров в феврале. Тогда Вэнс обвинил главу киевского режима в неблагодарности, спросив Зеленского о том, когда тот «хоть раз сказал „спасибо“».