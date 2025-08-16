Взаимные улыбки и знаки. Что мировые СМИ увидели во встрече Путина на Аляске

За визитом президента России Владимира Путина на Аляску следил весь мир. На летном поле расстелили красную ковровую дорожку и провели авиапарад, а президент США Дональд Трамп крепко пожал руку и сопроводил в свой лимузин. Реакция зарубежных СМИ — в материале 360.ru.

The New York Times: презентация мощи США Американские журналисты обратили внимание, что приветственную церемонию срежиссировали так, чтобы президенты вышли почти одновременно и встретились посреди красной дорожки.

Владимир Путин выглядел счастливым и искренне воодушевленным, выходя из самолета и приветствуя президента Трампа. Дэвид Сэнгер Журналист

После рукопожатия они обменялись парой фраз и улыбнулись. По небу пролетели истребители, а на летном поле ждал Cadillac. Таким образом Трамп за считанные секунды продемонстрировал самые наглядные атрибуты американской мощи. Reuters: как старые друзья Агентство отметило, что Путин стал первым президентом России, посетившим Аляску. В целом это его восьмой визит в США. «В пятницу Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья; сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и коснулись друг друга в знак явной привязанности», — заявил Джефф Мейсон.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Через окна президентского бронированного Cadillac журналисты разглядели лица президентов. Они искренне смеялись, когда автомобиль трогался с летного поля в сторону места переговоров в формате «три на три». Bloomberg: красный галстук Трампа Репортеры обратили внимание на поведение президентов. На встречу с Путиным Трамп надел свой фирменный ярко-красный галстук, спустился с трапа чуть раньше гостя и похлопал в ладоши навстречу приближающемуся собеседнику. Президент России же, по наблюдениям агентства, спустился бодрой, пружинистой походкой. Перед рукопожатием он широко улыбнулся. Переговоры Путина с Трампом на Аляске стали их самой продолжительной двусторонней встречей. CNN: неловкое молчание Телевизионщикам показалось, что перед началом переговоров Трамп вел себя в несвойственной манере. Обычно на встречах с мировыми лидерами он произносил вступительную речь. На этот раз этого не сделали ни американский президент, ни российский. «Двое мужчин сидели в конференц-зале на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, молча наблюдая за происходящим, как камеры запечатлели этот момент. <…> Фон встречи нес в себе послание о ее цели, по крайней мере, с точки зрения США: „Стремление к миру“», — заявил Кевин Липтак.

Фото: Pool /White House/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Даже через полтора часа после начала переговоров Трамп и Путин не перешли к расширенному двустороннему обеду вопреки протоколу. Журналисты увидели в этом хороший знак, ведь президент США предупреждал, что уйдет, если поймет, что встреча пошла не плану. Le Figaro: Путин улыбался, а Трамп нет Французской прессе показалось, что в конференц-зале на лице президента России читалось удовольствие от происходящего. Он улыбался, в то время как Трамп выглядел более сдержанным. На аэродроме же Трамп не только пожал Путину руку, но и отдал воинское приветствие. Их совместное фото газета назвала историческим. Le Monde: проверка на прочность Другое французское издание расценило встречу в Анкоридже как проверку на прочность обещания президента США остановить конфликт на Украине. Саммит на Аляске журналисты назвали рискованным. «Саммит знаменует собой резкое изменение подхода западноевропейских лидеров и Байдена, которые пообещали не вести переговоры с Россией по Украине, если в них не будет вовлечен Киев», — заявил автор статьи.

Фото: Wu Xiaoling/XinHua / www.globallookpress.com

Знаковым сочли место проведения переговоров. Авиабаза Элмендорф-Ричардсон является крупнейшим военным объектом США на Аляске и использовалась для наблюдения за территорией бывшего Советского Союза времен Холодной войны. Global Times: знак от России Для России, несмотря на сохранение доминирующей позиции на поле боя, участие в переговорах свидетельствует о стремлении инициировать мирный процесс, заявил китайскому изданию научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь. Для администрации Трампа эти переговоры пронизаны политическими расчетами — не выполнив предыдущие обещания урегулировать конфликт в течение 24 часов или 100 дней, Белый дом стремится найти пути к его разрешению. По мнению специалиста, обе стороны хотят прозондировать позиции друг друга. При этом и США, и Россия настроены на диалог и установление канала связи.