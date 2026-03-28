Люди оказались под завалами после авиаудара по центру Тегерана

Mehr: удар по центру Тегерана унес жизни не менее пяти человек

Не менее пяти человек погибли в результате авиаудара по центральной части Тегерана. Об этом сообщило агентство Mehr .

По данным агентства, под завалами также оказались не менее 25 человек. Спасатели уже извлекли их из-под обрушившихся конструкций, но поисково-спасательная операция продолжается.

Президент США Дональд Трамп 26 марта объявил о приостановке ударов по иранским энергетическим объектам до 6 апреля. Он сослался на просьбу правительства Исламской Республики, а также отметил, что переговоры продолжаются.

Накануне этого Иран объявил о проведении 80-й волны ударов по Израилю и военным базам США. Тогда Тегеран применил твердотопливные ракеты и высокоточные бомбы.