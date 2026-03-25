КСИР объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США высокоточными бомбами

Иран объявил о проведении 80-й волны ракетных ударов по территории Израиля и американским военным базам в регионе. В атаках применяются твердотопливные ракеты и высокоточные бомбы, сообщило агентство IRNA .

«Эта операция является началом серии заранее объявленных операций Корпуса стражей Исламской революции против детоубийственного сионистского режима», — уточнили авторы публикации.

По данным КСИР, основными целями стали места сбора израильских сил на севере, Тель-Авив, Кирьят-Шмона, а также четыре американские базы в странах Персидского залива.

Удары наносили жидкостными и твердотопливными ракетными системами, высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия. С кем именно общался американский лидер — неизвестно, так как в Тегеране несколько дней назад опровергли сообщения о переговорах.