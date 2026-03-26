Трамп заявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по иранским энергетическим объектам до 6 апреля. Он написал об этом в своем аккаунте на платформе Truth Social.

«Согласно просьбе иранского правительства, настоящим заявлением уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени (03:00 по московскому времени — прим. ред.)», — заявил глава Белого дома.

Он также отметил, что переговоры продолжаются. При этом добавил, что они проходят довольно успешно, вопреки ошибочным заявлениям некоторых СМИ.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что вместе с внешнеполитической командой передал Тегерану документ из 15 пунктов, включающий список действий для заключения мирного соглашения. По его словам, у иранских властей нет достойных альтернатив сделке с Америкой.