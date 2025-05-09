Патриарх Кирилл обратился к новому папе римскому

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление новоизбранному папе римскому Льву XIV. В обращении он выразил надежду, что при новом предстоятеле Православная и Католическая церкви будут развиваться в духе сотрудничества, сообщила пресс-служба РПЦ.

«Уверен, что под Вашим руководством наши Церкви смогут совместно свидетельствовать о Христе и показывать человечеству красоту жизни по Божьим заповедям», — сказал патриарх Кирилл.

Он также отметил символичность выбранного имени — Лев XIV, отсылающего к святителю Льву Великому, папе V века, который «защищал единство веры перед лицом варварских угроз».

Патриарх пожелал Льву XIV крепкого здоровья, сил и помощи Божьей в ответственном труде на благо Церкви.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево стал 267 папой римским. Лев XIV является первым американцем, возглавившим Святой престол, сообщал Life.ru. Его уже поздравил президент Владимир Путин, который выразил надежду, что взаимодействие между Россией и Ватиканом будет развиваться и дальше.