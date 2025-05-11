Папа римский Лев XIV призвал к миру на Украине и Ближнем Востоке

Папа римский Лев XIV в первой проповеди призвал политиков к миру

Cecilia Fabiano
Фото: Cecilia Fabiano/www.globallookpress.com

В первой воскресной проповеди избранный папа римский Лев XIV призвал урегулировать конфликты на Ближнем Востоке, Украине и между Пакистаном и Индией. Его слова привело издание Corriero della Sera.

В обращении после молитвы на площади Святого Петра понтифик напомнил о Второй мировой войне, унесшей жизни 60 миллионов человек, и призвал сегодняшних политиков к миру.

«Призываю сделать все необходимое, чтобы как можно быстрее достигнуть крепкого  и справедливого  мира на Украине, возвращения детей к своим семьям и освобождения всех пленных», — заявил папа римский

Лев XIV призвал оказать полноценную гуманитарную помощь жителям сектора Газа и освободить заложников. Он признался, что с радостью воспринял сообщения о прекращении огня между Пакистаном и Индией, и выразил надежду, что стороны достигнут соглашения о примирении.

Кардинала Роберта Фрэнсиса Прево из США избрали папой римским на второй день голосования в Ватикане. Он взял себе имя Лев XIV.

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