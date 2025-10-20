«Ляпнула». Захарова ответила Каллас на заявление о поездке Путина в Венгрию

Критика верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по поводу запланированных в Венгрии российско-американских переговорах связана с ее некомпетентностью. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям» .

Каллас, по ее словам, регулярно высказывается на разные темы. Захарова назвала это скорее обрывочными мыслями, нежели политическими заявлениями.

«Я поняла, что читаю много этих ее сентенций, а умного из них ничего не нахожу. Вот, мне кажется, это какая-то очередная неумная вещь, которую она ляпнула. По-другому невозможно относиться», — сказала спикер МИД.

Захарова напомнила, что Каллас никогда не занималась тем, чему обучалась. По ее мнению, став главой евродипломатии, она опять заняла не свое место, так как никогда не являлась выдающимся дипломатом.

Ранее Каллас назвала будущую встречу президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом в Венгрии неприятной новостью. Она напомнила об ордере Международного уголовного суда.