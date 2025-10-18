Еще одно нарушение Римского статута. Запад пришел в ярость из-за визита Путина в Венгрию

Венгрия, где состоится встреча президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, является членом Римского статута. Несмотря на это, главу государства никто не собирается задерживать, что очень злит элиту Евросоюза.

Почему Венгрия согласилась на встречу

Немецкая газета Bild сообщила, что новость о встрече Путина и Трампа взбудоражила весь Запад. Издание напомнило, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского президента еще 17 марта 2023 года.

Согласно международным соглашениям, все 125 стран, присоединившихся к так называемому Римскому статуту МУС, должны задержать Путина, если он окажется на их территории. В число этих государств входит и Венгрия.

Газета уточнила, что премьер-министр республики Виктор Орбан не станет арестовывать российского лидера, несмотря на ордер МУС. Издание объяснило, что Венгрия являлась государством — участником Римского статута, но в начале апреля объявила о выходе из него.

«Однако для выхода из договора предусмотрен срок в один год после официального уведомления о выходе», — уточнил Bild.

В 2023 году глава администрации премьер-министра Орбана Гергей Гуляш заявил, что Путина не станут задерживать, если он нанесет визит в республику. Чиновник объяснил, что страна подписала Римский статут, но не интегрировала его в свою правовую систему. По этой причине президента России арестовать нельзя.