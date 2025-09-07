Глава евродипломатии Кая Каллас словами о России и Китае показала свою критическую безграмотность. Так высказывание евродипломата прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Реакцию российского дипломата вызвала фраза Каллас, что» китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий, однако их достижения в социальных науках уступают русским, которые, в свою очередь, не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках».

Захарова предположила, что глава евродипломатии приняла к сведению критику за свои предыдущие высказывания и «как завещала Бербок, развернулась на 360».

Представитель МИД напомнила, что «не сильная в технологиях» Россия построила Крымский мост, создала «орешник», а «не сильный в социальных сферах» Китай управляет миллиардом граждан.

«Критически безграмотная Каллас», — резюмировала Захарова.

Накануне норвежский профессор посоветовал Кае Каллас изучить историю Эстонии, ее родной страны, после ее высказывания о Второй мировой войне.