Израиль заявил о ликвидации правой руки главы ливанской «Хезболлы»

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении одного из ключевых лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла». По данным военного ведомства, ВМС нанесли удар, в результате которого ликвидировали высокопоставленного командира Реза Хузаи.

«Вчера военно-морские силы под командованием военной разведки атаковали Бейрут и ликвидировали Резу Хузаи, лидера подкреплений „Хезболлы“ от имени КСИР, который также занимал должность начальника штаба ливанского корпуса этого корпуса», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Хузаи занимался связью между «Хезболлой» и иранским режимом, следя за тем, чтобы иранские поставки отвечали потребностям группировки. Он был важной фигурой в нелегальной доставке оружия из Ирана в Ливан и контролировал программы «Хезболлы» по изготовлению оружия.

Ранее израильская армия вошла в Южный Ливан и заняла несколько населенных пунктов. Целью военные назвали создание зоны безопасности для жителей севера Израиля.