Израильская армия вошла в Южный Ливан
Армия обороны Израиля пересекла границу с Ливаном и заняла несколько населенных пунктов на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Целью военные назвали создание зоны безопасности для жителей севера Израиля.
«Армия наносит удары по инфраструктуре „Хезболлы“, чтобы устранить угрозу и предотвратить просачивание на территорию Израиля», — говорится в пресс-релизе.
Накануне премьер-министр Ливана Наваф Салам запретил вооруженную деятельность движения на всей территории страны и велел членам «Хезболлы» сдать оружие. По его словам, отныне оно получит право заниматься только политикой.
Однако уже после этого приказа группировка ударила по авиабазе Рамат-Давид, находящейся на севере Израиля.