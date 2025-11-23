Литве напомнили о военной доктрине России на угрозу блокировки Калининграда

Блокировка любого российского региона считается объявлением войны, что предусматривает государственная военная доктрина. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, оценивая заявления Литвы о блокаде Калининграда.

Парламентарий напомнил, что балтийская республика использует транзит через российский регион для поставок своей сельхозпродукции, которая обеспечивает основные доходные статьи бюджета.

«Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот пресловутый воздушный шар», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что литовским политикам необходимо включать голову, прежде чем делать подобные заявления.

С заявлением о возможном ограничении транзита через Калининградскую область выступил глава Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, это станет новым давлением на Россию и Белоруссию для борьбы с контрабандными воздушными шарами, мешающими работе аэропорта Вильнюса, а также проблемой литовских фур, заблокированных на белорусской территории.

Из-за появления летательных объектов власти Литвы закрыли границу с Белоруссией с конца сентября. Заново ее открыли только на этой неделе.