Литва возобновит работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Правительство Литвы выпустило постановление об открытии пунктов пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Белоруссией с четверга, 20 ноября. С таким заявлением выступил министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

Он напомнил, что Литва закрыла границу с Белоруссией 29 октября по требованию Национальной комиссии безопасности из-за появления контрабандных воздушных шаров, мешавших работе аэропорта Вильнюса.

«Учитывая, что обстоятельства изменились, принятые меры больше не являются необходимыми», — привела заявление Кондратовича телерадиокомпания LTR.

Премьер-министр республики Инга Ругинене заявила, что возвращение пропускных пунктов к работе займет один день. Но при появлении новых угроз границу снова закроют.

Правительство Белоруссии в ответ на решение Литвы установило ограничения на проезд зарегистрированных в балтийской республике грузовых машин. Транспорту закрыли въезд и выезд до 31 декабря 2027 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что готов отменить решение «в течение нескольких часов», но первый шаг должна сделать Литва.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что на территории республики скопилось более одной тысячи фур из Литвы. Для обеспечения безопасности грузов и водителей машины переместили на специально оборудованные стоянки.