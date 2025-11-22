Литва пригрозила ограничить транзит в Калининград

Литва решила надавить на Россию и Белоруссию, рассмотрев вопрос об ограничении транзита в Калининград. Об этом заявил глава правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс , сообщило агентство Sputnik Литва .

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — сказал он.

Синкявичус не исключил введение и других ограничительных мер. В частности, Литва снова может закрыть границу с Белоруссией. При это он отметил, что возможные решения не стоит оглашать, чтобы другая сторона не подготовила ответные меры.

По словам главы партии, это произойдет в том случае, если контрабанда сигарет из Белоруссии не прекратится, а литовским фурам, застрявшим на границе, не позволят вернуться обратно.

Ранее госгруппа «Литовские железные дороги» запретила перевозки нефти и нефтепродуктов российской компании «Лукойл» в Калининград. Перевозчик заявил, что так соблюдает американские и британские санкции против России.