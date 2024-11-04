Литва введет запрет на военную службу для россиян и белорусов

Жителей Литвы с гражданством России и Белоруссии не пустят на военную службу

Обладающих вторым гражданством жителей Литвы не допустят к военной службе, а уже действующих солдат и офицеров с паспортами других стран уволят. Об этом со ссылкой на законопроект, подготовленный министерством обороны балтийской республики и комитетом сейма по обороне, сообщило издание Kauno.Diena .

В документе отметили, что под ограничение подпадут граждане, которые получили паспорта стран, представляющих угрозу национальной безопасности. К ним отнесли Россию, Белоруссию и Китай. Кроме того, законопроект введет запрет на посещение трех государств кадровым военным.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что рекомендации о введении ограничений получил от спецслужб, которые указали на риск для безопасности страны со стороны людей с двойным гражданством и наличием связи во враждебных странах.

«Таких лиц нельзя принимать на военную службу, а те, кто уже служит, должны быть уволены, если они получат гражданство враждебного государства. Это необходимо для того, чтобы снизить уязвимость литовских военнослужащих к разведке других стран и обеспечить верность военнослужащих Литве», — заявил глава оборонного ведомства.

Кащюнас подчеркнул, что лица с двойным гражданством имеют доступ к закрытой информации из системы национальной обороны. Кроме того, их могут завербовать для организации и проведения диверсий.

В середине октября Министерство обороны Литвы выставило на соединяющем Клайпеду и Калининградскую область мосту противотанковые заграждения «зубы дракона». Это стало очередным шагом по усилению обороны республики. До этого литовские военные выстроили новые сооружения на границе с Белоруссией.