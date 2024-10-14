Сегодня 15:02 Пересчитать зубы соседским «тиграм». Прибалтика всерьез намерена воевать с Россией? Публицист Белов: Прибалтика и Польша зря точат зубы на Россию 0 0 0 Фото: Daniel LÃ�b/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Прибалтийские страны продолжают демонстративно готовиться к войне с Россией. Точнее, все это выглядит так, будто они не опасаются нападения с нашей стороны, а всячески его провоцируют.

На прошлой неделе стало известно, что по распоряжению министерства обороны Литвы на мосту королевы Луизы, соединяющем литовский город Клайпеда с Калининградской областью, установили бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона». «Укрепления при необходимости будут поддержаны огневой мощью, чтобы остановить и уничтожить врага. Это мера предосторожности, чтобы обеспечить более эффективную оборону», — говорится в официальном заявлении литовского военного ведомства. Кроме того, власти этой маленькой, но гордой прибалтийской республики вот уже которую неделю укрепляют свои оборонительные сооружения и на границе с Белоруссией — еще одним соседом, от которого они тоже ждут скоро нападения на так называемый Сувалкский коридор.

Фото: Мост Королевы Луизы — пограничный мост через реку Неман, соединяющий Советск (Калининградская область Российской Федерации) и Панямуне (Литва). hwo/imageBROKER.com / Global Look Press

На откровенно придурочный прибалтийский милитаризм и в Минске, и в Москве до поры до времени посматривали с нескрываемой ироничной улыбкой. Чем бы дитя ни тешилось, как говорится. Но с некоторых пор наши западные соседи решили превратить свои страны в откровенный плацдарм для вероятного нападения на Россию, и смотреть на это безучастно становится уже решительно невозможно. Тем более что, как пишет немецкое издание Bild, бундесвер всерьез намерен разместить часть своих подразделений на территории Латвии, Литвы и Эстонии — якобы для защиты от российской агрессии.Впрочем, о том, кто на самом деле планирует агрессию, на днях было прямо заявили на конференции Defending Baltics, в которой участвовали военные и политики Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Фото: Военный парад в Риге, ноябрь 2023 года. Victor Lisitsyn / Global Look Press

По словам советника президента Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, «казусом белли» для них станет полная интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. «Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять», — заявил по этому поводу командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас. В свою очередь, его коллега, начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак подчеркнул, что как только «российские войска перейдут границу с Литвой», армии «прибалтийских тигров» тут же нанесут по территории России незамедлительный ответный удар.

Фото: Военный парад в Варшаве, август 2024 года. Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил Анджейчак, отметив, что с целью «напугать Кремль» Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые применят в случае нападения.

Читая подобные «смелые высказывания», понимаешь, что наши враги не до конца отдают себе отчет даже не в возможностях России, а в нашей решимости. Они почему-то полагают, что если мы до сих пор не применили ядерное оружие против киевского режима, то не станем делать этого и против Польши или Прибалтики.

Окститесь, болезные. На исторических российских территориях, которые сегодня освобождает наша армия, живут русские люди, пусть и слегка сбившиеся с пути. Нам с ними там еще жить и строить нашу общую страну. Ни на Польшу, ни на Прибалтику мы не претендуем и никаких видов не имеем. Нам вообще все равно, что и кто там будет существовать. Так что зря вы точите на нас свои «зубы». Мы ведь невзначай можем их и пересчитать. Ну, или как сформулировал это замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев: вспомнили бы лучше про многочисленные разделы Польши и не будили зверя.