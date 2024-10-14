Пересчитать зубы соседским «тиграм». Прибалтика всерьез намерена воевать с Россией?
Публицист Белов: Прибалтика и Польша зря точат зубы на Россию
Прибалтийские страны продолжают демонстративно готовиться к войне с Россией. Точнее, все это выглядит так, будто они не опасаются нападения с нашей стороны, а всячески его провоцируют.
На прошлой неделе стало известно, что по распоряжению министерства обороны Литвы на мосту королевы Луизы, соединяющем литовский город Клайпеда с Калининградской областью, установили бетонные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона».
«Укрепления при необходимости будут поддержаны огневой мощью, чтобы остановить и уничтожить врага. Это мера предосторожности, чтобы обеспечить более эффективную оборону», — говорится в официальном заявлении литовского военного ведомства.
Кроме того, власти этой маленькой, но гордой прибалтийской республики вот уже которую неделю укрепляют свои оборонительные сооружения и на границе с Белоруссией — еще одним соседом, от которого они тоже ждут скоро нападения на так называемый Сувалкский коридор.
На откровенно придурочный прибалтийский милитаризм и в Минске, и в Москве до поры до времени посматривали с нескрываемой ироничной улыбкой. Чем бы дитя ни тешилось, как говорится.
Но с некоторых пор наши западные соседи решили превратить свои страны в откровенный плацдарм для вероятного нападения на Россию, и смотреть на это безучастно становится уже решительно невозможно. Тем более что, как пишет немецкое издание Bild, бундесвер всерьез намерен разместить часть своих подразделений на территории Латвии, Литвы и Эстонии — якобы для защиты от российской агрессии.Впрочем, о том, кто на самом деле планирует агрессию, на днях было прямо заявили на конференции Defending Baltics, в которой участвовали военные и политики Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
По словам советника президента Литвы по национальной безопасности Кястутиса Будриса, «казусом белли» для них станет полная интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
«Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять», — заявил по этому поводу командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.
В свою очередь, его коллега, начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак подчеркнул, что как только «российские войска перейдут границу с Литвой», армии «прибалтийских тигров» тут же нанесут по территории России незамедлительный ответный удар.
«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — заявил Анджейчак, отметив, что с целью «напугать Кремль» Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые применят в случае нападения.
Читая подобные «смелые высказывания», понимаешь, что наши враги не до конца отдают себе отчет даже не в возможностях России, а в нашей решимости. Они почему-то полагают, что если мы до сих пор не применили ядерное оружие против киевского режима, то не станем делать этого и против Польши или Прибалтики.
Окститесь, болезные. На исторических российских территориях, которые сегодня освобождает наша армия, живут русские люди, пусть и слегка сбившиеся с пути. Нам с ними там еще жить и строить нашу общую страну.
Ни на Польшу, ни на Прибалтику мы не претендуем и никаких видов не имеем. Нам вообще все равно, что и кто там будет существовать. Так что зря вы точите на нас свои «зубы». Мы ведь невзначай можем их и пересчитать.
Ну, или как сформулировал это замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев: вспомнили бы лучше про многочисленные разделы Польши и не будили зверя.