Литва разрешила бригаде ВС ФРГ постоянно находиться в стране

Литва и Германия подписали соглашение о размещении немецких военных

Власти Литвы и Германии подписали официальное соглашение о размещении в республике немецкой военной бригады. Об этом сообщила пресс-служба литовского министерства обороны.

«Еще один важный шаг на пути к практической реализации присутствия немецкой бригады и доказательство непоколебимой приверженности Германии обеспечению безопасности Литвы», — отметили в ведомстве.

Судя по документу, немецкая бригада сможет создать склады и военно-медицинские учреждения, ей также разрешат пользоваться инфраструктурой литовской армии под Вильнюсом. Военных разместят на полигоне Руднинкай.

Глава Минобороны Лауринас Кащюнас выразил надежду, что это соглашение между Литвой и Германией усилит оборону НАТО.

Ранее в Литве провели тактические учения под названием «Лютый волк 24/2». В них приняли участие 450 военных и боевая группа контингента НАТО. Во время маневров военные задействовали 60 единиц разной техники,

Также литовские власти пообещали направить Украине первые беспилотники собственного производства.