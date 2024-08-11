Литва передаст Украине беспилотники собственного производства

«Sputnik Литва»: Вильнюс в сентябре передаст Киеву свои первые FPV-дроны

Фото: РИА «Новости»

Власти Литвы планируют направить Украине первые беспилотники собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Там уточнили, что FPV-дроны передадут Киеву уже во второй половине сентября.

Украинских боевиков вооружат беспилотниками пяти литовских производителей. Все дроны протестировали на Украине в боевых условиях.

В ведомстве добавили, что Литва закупила БПЛА для Киева на пять миллионов евро. В дальнейшем литовские власти намерены приобрести дроны на три миллиона евро для собственного использования.

Ранее летчик рассказал о модернизированных ракетах, которые создали российские конструкторы для борьбы с истребителями F-16. По его словам, у новой модели повышенная точность и улучшенная система по маневрирующим целям.

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