Литва передаст Украине беспилотники собственного производства

Власти Литвы планируют направить Украине первые беспилотники собственного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Там уточнили, что FPV-дроны передадут Киеву уже во второй половине сентября.

Украинских боевиков вооружат беспилотниками пяти литовских производителей. Все дроны протестировали на Украине в боевых условиях.

В ведомстве добавили, что Литва закупила БПЛА для Киева на пять миллионов евро. В дальнейшем литовские власти намерены приобрести дроны на три миллиона евро для собственного использования.

Ранее летчик рассказал о модернизированных ракетах, которые создали российские конструкторы для борьбы с истребителями F-16. По его словам, у новой модели повышенная точность и улучшенная система по маневрирующим целям.