Литва объявила о начале совместных с НАТО военных маневров «Лютый волк 24/2»

ВС Литвы: начались военные учения с участием подразделений НАТО

Фото: РИА «Новости»

В Литве стартуют тактические учения с участием 450 военных, а также боевой группы контингента НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Военные маневры под названием «Лютый волк 24/2» пройдут в трех районах страны. Организатором тактических учений стал пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса пехотной бригады «Железный волк».

По данным командования литовских вооруженных сил, маневры будут проходить с 8 по 23 августа на полигоне «Гайжюнай» и в Йонавском, Кедайнском и Кайшядорском районах. Во время учений военные задействуют 60 единиц техники, указали в ВС Литвы.

Ранее военные маневры «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии, сообщил RT. В молдавском оборонном ведомстве указали, что целью учений стали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

«Женька упертый!» Стали известны последние новости о состоянии раненого Поддубного

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте