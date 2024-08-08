Литва объявила о начале совместных с НАТО военных маневров «Лютый волк 24/2»

В Литве стартуют тактические учения с участием 450 военных, а также боевой группы контингента НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Военные маневры под названием «Лютый волк 24/2» пройдут в трех районах страны. Организатором тактических учений стал пехотный батальон имени великого князя литовского Альгирдаса пехотной бригады «Железный волк».

По данным командования литовских вооруженных сил, маневры будут проходить с 8 по 23 августа на полигоне «Гайжюнай» и в Йонавском, Кедайнском и Кайшядорском районах. Во время учений военные задействуют 60 единиц техники, указали в ВС Литвы.

Ранее военные маневры «Огненный щит» с участием США и Румынии начались в Молдавии, сообщил RT. В молдавском оборонном ведомстве указали, что целью учений стали развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.