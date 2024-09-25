Лишь каждая шестая страна ООН одобрила декларацию G7 о поддержке Украины

Представленную президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН Совместную декларацию поддержки восстановления и реконструкции Украины поддержали лишь около 30 стран. Трансляцию его выступления вела пресс-служба Белого дома.
Президентская администрация сообщила, что около 30 стран из 193 членов ООН одобрили декларацию «Большой семерки» о поддержке восстановления Украины. О ее принятии Байден объявил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Одобрившие декларацию государства провозгласили продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи и подтвердили сохранение зарубежных активов России в замороженном состоянии.
Запад поможет Украине не только вооружениями, но и ресурсами для отопления домов предстоящей зимой на фоне выхода из строя ТЭС и ГЭС. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на эти цели потратят около четырех миллиардов долларов.
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