Зеленский объявил об уничтожении всех ТЭС на Украине

Генерирующая электроэнергию инфраструктура Украины практически разрушена. Все тепловые электростанции вышли из строя, объявил на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент страны Владимир Зеленский.
«По состоянию на сегодня <…> уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — сказал он.
Зеленский заявил, что энергосистема Украины разрушена на 80%. По его оценкам, предстоящей зимой без отопления могут остаться миллионы людей. Он призвал западных союзников продолжать поддерживать страну.
На июньской конференции в Берлине Зеленский заявил, что Украина из-за атак на инфраструктуру лишилась девяти гигаватт генерации энергии. Он поручил правительству разработать план использования альтернативных источников электричества.
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