Украина испугалась задержки с соглашением G7 по российским активам

Украинские власти все больше опасаются возникновения задержек в оформлении соглашения, в рамках которого страна получит в кредит 50 миллиардов долларов из доходов от активов России. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Соглашение между странами «Большой семерки» одобрят до конца 2024 года, но точных временных рамок пока нет. По информации издания, Украина надеется, что решение о предоставлении Украине кредитов примут в сентябре.

Ранее российский МИД назвал воровством передачу украинским властям доходов от активов. Дипломаты напомнили, что Евросоюз незаконно заморозил средства России. В ведомстве подчеркнули, что блокировкой активов Запад продемонстрировал миру свои неоколониальные инстинкты.