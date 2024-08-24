Украина испугалась задержки с соглашением G7 по российским активам

Bloomberg: в Украине забеспокоились из-за задержки сделки на $50 млрд

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Украинские власти все больше опасаются возникновения задержек в оформлении соглашения, в рамках которого страна получит в кредит 50 миллиардов долларов из доходов от активов России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Соглашение между странами «Большой семерки» одобрят до конца 2024 года, но точных временных рамок пока нет. По информации издания, Украина надеется, что решение о предоставлении Украине кредитов примут в сентябре.

Ранее российский МИД назвал воровством передачу украинским властям доходов от активов. Дипломаты напомнили, что Евросоюз незаконно заморозил средства России. В ведомстве подчеркнули, что блокировкой активов Запад продемонстрировал миру свои неоколониальные инстинкты.

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