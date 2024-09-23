Запад предупредил Украину о сложной зиме и пообещал помочь ее пережить

Блинкен: США и союзники считают, что грядущая зима станет для Украины сложной

Предстоящая зима окажется для Украины сложной, но США и их союзники планируют подготовить к холодному периоду энергосистему страны. На это указал американский госсекретарь Энтони Блинкен на открытии министерской встречи стран G7.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода», — подчеркнул он.

Блинкен предложил собравшимся обсудить не только текущее положение дел по этому вопросу, но и необходимые меры, которые придется предпринять. Глава Госдепа добавил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками мобилизовали на указанные нужды значительные ресурсы.

Речь, по его словам, идет о сумме примерно в четыре миллиарда долларов. Около половины из этих средств приходится на пожертвования со стороны США.

О риске тотальных блэкаутов отдельных регионов на Украине ранее предостерегало местное издание «Страна.ua». Журналисты отмечали, что из-за ударов ВС России энергосистема страны раскололась.