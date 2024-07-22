«Героический поступок». В Демпартии США оценили решение Байдена

Лидер фракции Демократической партии в палате представителей США Хаким Джеффрис назвал героическим поступком решение президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC .

Политик считает, что это очередной героический поступок Байдена от имени американского народа. Тем самым он показал, что ставит страну выше личной выгоды.

Кроме того, Джеффрис предположил, что теперь избиратели более внимательно присмотрятся к предвыборной программе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Дональд Трамп напуган. Республиканцы в Палате представителей напуганы. <…> Напуганы, потому что сейчас все внимание будет сосредоточено на „Проекте-2025“», — добавил конгрессмен.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила о желании добиться выдвижения в качестве кандидата от демократов на президентских выборах. Трамп же отметил, что Харрис ему будет победить гораздо легче.