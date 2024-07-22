Журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена

Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства. Она появилась на сайте издания.

«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — говорится на сайте журнала.

Сам номер появится в продаже 5 августа.

На ней Байден едва различим, так как почти скрылся за правой границей обложки, а вот Харрис практически полностью вошла в кадр. Новый кандидат от Демпартии станет известен в середине августа, когда состоится съезд демократов.

В заключение статьи говорится, что «демократы и Америка сейчас находятся на неизведанной территории».

Ранее в Демпартии решение Байдена о выходе из гонки назвали героическим поступком.

Бывший президент России Дмитрий Медведев по этому поводу иронично отметил, что «Байден все», пожелал ему здоровья и добавил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.