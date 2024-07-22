Журнал Time поместил на обложку уходящего Байдена
Time обыграл прошлогоднюю обложку, поместив на нее Харрис, сменяющую Байдена
Журнал Time после заявления президента США Джо Байдена об отказе от переизбрания оперативно поместил на обложку августовского выпуска фотографию вице-президента Камалы Харрис, идущей вслед за уходящим главой государства. Она появилась на сайте издания.
«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — говорится на сайте журнала.
Сам номер появится в продаже 5 августа.
На ней Байден едва различим, так как почти скрылся за правой границей обложки, а вот Харрис практически полностью вошла в кадр. Новый кандидат от Демпартии станет известен в середине августа, когда состоится съезд демократов.
В заключение статьи говорится, что «демократы и Америка сейчас находятся на неизведанной территории».
Ранее в Демпартии решение Байдена о выходе из гонки назвали героическим поступком.
Бывший президент России Дмитрий Медведев по этому поводу иронично отметил, что «Байден все», пожелал ему здоровья и добавил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты.