Лавров высказался о стремлении Украины вступить в НАТО

Лавров: о вступлении Украины в НАТО речи быть не может

Фото: РИА «Новости»

Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Мосты на Восток» на RT.

«Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может», — сказал он.

Также глава МИД России заявил, что украинские военные совершили нападение на Курскую область ради набора пленных, в чем признался президент Владимир Зеленский. Лавров отметил, что в рядах ВСУ находится много наемников.

В ходе интервью министр подчеркнул, что неизвестно, какую цель преследовали страны Запада, когда одобрили вторжение украинских боевиков на территорию российского региона.

Ранее Лавров заявил, что после атаки ВСУ на приграничные районы Курской области вопрос о дипломатическом урегулировании конфликта больше не актуален.

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