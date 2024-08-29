МИД оценил актуальность разговоров об урегулировании украинского кризиса

После атаки Вооруженных сил Украины на пограничные районы Курской области разговоры о дипломатическом урегулировании конфликта являются неактуальными. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости ».

«Готовность России к переговорам ни у кого не должна была вызывать сомнений. Хотя после авантюры в Курской области, конечно, какие-то разговоры на этот счет стали неактуальными», — сказал он.

Министр напомнил про мирную инициативу, которую президент Владимир Путин выдвинул в июне 2024 года. При этом Лавров отметил, что киевский режим и его покровители на Западе саботировали и разрушили все предыдущие договоренности.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что нападение боевиков ВСУ на Курскую область вызвало сильное недовольство стран Запада и поставило крест на возможности переговоров с Россией.