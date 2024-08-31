Лавров заявил об «изощренных мозгах» западных спонсоров Украины
Лавров не смог определить цели Запада, одобрившего атаку ВСУ на Курскую область
Неизвестно, какую цель преследовали западные страны, когда одобрили вторжение украинских боевиков на территорию Курской области. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он пояснил, что у западных коллег «изощренные мозги», поэтому они все выворачивают на свой манер.
«Даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания „по Фрейду“, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет», — заявил Лавров.
В ходе интервью министр подчеркнул, что Россия не намерена вести переговоры о своей территории, а заявления украинского лидера назвал наивными.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент Владимир Путин четко определил условия для начала переговоров, когда указал — о пересмотре вступления в состав страны новых территорий и Крыма речь уже не идет. Еще одним требованием стал окончательный отказ Украины от НАТО, но тогда эту инициативу оставили без внимания.