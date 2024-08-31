Лавров заявил об «изощренных мозгах» западных спонсоров Украины

Лавров не смог определить цели Запада, одобрившего атаку ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Неизвестно, какую цель преследовали западные страны, когда одобрили вторжение украинских боевиков на территорию Курской области. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что у западных коллег «изощренные мозги», поэтому они все выворачивают на свой манер.

«Даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания „по Фрейду“, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет», — заявил Лавров.

В ходе интервью министр подчеркнул, что Россия не намерена вести переговоры о своей территории, а заявления украинского лидера назвал наивными.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что президент Владимир Путин четко определил условия для начала переговоров, когда указал — о пересмотре вступления в состав страны новых территорий и Крыма речь уже не идет. Еще одним требованием стал окончательный отказ Украины от НАТО, но тогда эту инициативу оставили без внимания.

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