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    Лавров указал, что Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

    Лавров: Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    В Ливане понимают первопричины украинского конфликта. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел и миграции Ливана Юсефом Раджи, его слова привел ТАСС.

    Россия ценит такую позицию, отметил дипломат.

    «Мы проинформировали наших друзей о последних оценках развития событий на Украине и вокруг нее. Ценим понимание, которое проявляет ливанская сторона неизменно в отношение действий РФ и первопричин этого конфликта», — сказал Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД заявил, что президент Украины Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий. Таким образом глава дипведомства прокомментировал реакцию лидера страны на утверждения американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

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