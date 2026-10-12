Лавров указал, что Ливан проявляет понимание первопричин конфликта на Украине

В Ливане понимают первопричины украинского конфликта. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел и миграции Ливана Юсефом Раджи, его слова привел ТАСС .

Россия ценит такую позицию, отметил дипломат.

«Мы проинформировали наших друзей о последних оценках развития событий на Украине и вокруг нее. Ценим понимание, которое проявляет ливанская сторона неизменно в отношение действий РФ и первопричин этого конфликта», — сказал Сергей Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что президент Украины Зеленский не заслужил передышку в ведении боевых действий. Таким образом глава дипведомства прокомментировал реакцию лидера страны на утверждения американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии.