Продолжение украинского конфликта связано исключительно с поддержкой стран Запада, которые продолжают наблюдать, как славянские народы убивают друг друга. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала STVR .

Он подчеркнул, что, затягивая проведение боевых действий, страны Запада рассчитывали поставить россиян на колени, но в этом оказалась их главная ошибка.

«В соседней со Словакией стране продолжается военный конфликт, где убивают славян, а Европа оказывает значительную поддержку этим убийствам. Каждый думал, что через Украину поставит русских на колени, но эта русофобия не сработала», — заявил Фицо.

В своем выступлении словацкий премьер добавил, что никогда не даст согласия на вступление Украины в НАТО, потому что в случае одобрения такого решения это станет причиной для начала третьей мировой войны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что намерен посетить Москву в мае следующего года для участия в Параде Победы. Он пояснил, что в стране еще помнят, что после Второй мировой войны «свобода пришла с востока», и забывать об этом нельзя.