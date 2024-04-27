Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Важное 27 апреля 2024, 14:17 Суд арестовал 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» В СИЗО отправили 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы отправил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранта зовут Джумахон Курбонов. Он является гражданином Таджикистана.

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С ходатайством о его аресте ранее выступило следствие. Суд удовлетворил его. До 22 мая обвиняемый по статье о теракте Курбонов пробудет в СИЗО.

По версии следствия, Курбанову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки теракта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата, пояснили в пресс-службе.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Красногорске. Четыре вооруженных боевика ворвались в здание и стали расстреливать людей из автоматического оружия. Также преступники подожгли зал, спровоцировав сильнейший пожар. Жертвами, по последним данным, стали 145 человек.