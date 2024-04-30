Панихида по погибшим началась на месте теракта в «Крокус Сити Холле» | 360°

Эксклюзив 30 апреля 2024, 12:44 Панихида по погибшим началась на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Телеканал «360»

Читать 360 в

В Подмосковье началась панихида по погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Сегодня с момента трагедии прошло ровно 40 дней. Службу проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места.

Архиепископ Фома служил панихиды также в третий и девятый день после трагедии.

Реклама

На кадрах, которые появились в распоряжении 360.ru, видно, что почтить память погибших пришли местные жители. Службу проводят у стихийного мемориала, где лежат десятки букетов, венков и детских игрушек.

«Вся церковь сегодня молится об упокоении [погибших]», — сказал священнослужитель.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Жуткая трагедия произошла в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, в упор расстреляла людей и устроила пожар. Погибли и пострадали сотни человек. По делу о теракте арестовали 12 подозреваемых.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

К 40 дням теракта 360.ru снял клип «Журавли». Новый вариант известной песни композитора Яна Френкеля и поэта Расула Гамзатова исполнил женский хор музыкального колледжа МГИМ имени Шнитке.