«Не остались в стороне». Воробьев поблагодарил тех, кто помог семьям жертв ЧП в «Крокусе» | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 13:12 «Не остались в стороне». Воробьев поблагодарил тех, кто помог семьям жертв ЧП в «Крокусе» Губернатор Воробьев поблагодарил тех, кто помог семьям жертв теракта в «Крокусе» Телеканал «360»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к трагедии в «Крокус Сити Холле». Он опубликовал в Telegram-канале пост к 40 дням с момента трагедии.

«Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд „Российского Красного Креста“ более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным», — написал Воробьев.

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Он отметил, что 30 апреля у стихийного мемориала с самого утра собираются желающие почтить память жертв трагедии. Они возлагают к мемориалу цветы.

Говоря о теракте, губернатор Подмосковья подчеркнул: «Пусть подобное не повторится никогда».

Глава региона напомнил, что террористическая атака, случившаяся вечером 22 марта, унесла жизни 145 человек, пострадал еще 551.

По делу о теракте арестовали 12 человек.