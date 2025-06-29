Фигуранты дела назвали организатора теракта в «Крокусе»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подтвердили, что за преступлением стояла Украина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ходе допроса фигуранты уголовного дела подтвердили причастность Украины к теракту и добавили, что их самих фактически обманули. Один из обвиняемых заявил, что террористы действовали по заданию украинской структуры.

«Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками», — подчеркнул он.

По информации агентства, проходящий по делу Муродали Рачабализода рассказал следователям, что заказчиками теракта были Украина и террористическая группировка «Хорасан»*.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования теракта в «Крокусе». По версии ведомства, нападение на концертный зал произошло по заданию украинской стороны, стремящейся дестабилизировать ситуацию в России.