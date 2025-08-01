Двум главарям ячеек «Вилаят Хорасан» запретили въезд в Россию

Двум главарям ячеек «Вилаят Хорасан» по делу «Крокуса» запретили въезд в Россию

Фигурирующим в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» двум главарям ячеек террористической организации «Вилаят Хорасан»* Алохимхону Бекову** и Абубакру Хикматову** запретили въезжать в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В случае с Бековым инициатором запрета стал отдел по вопросам миграции МВД.

Карточки руководителей ячеек «Вилаят Хорасан»* находятся также в базе в розыске МВД России. Кроме того, Хикматова** и Бекова** внесли в реестр террористов и экстремистов в России.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел 22 марта, нападавшие подожгли зрительный зал и открыли огонь из оружия по находившимся в здании людям. В результате ЧП погибли 147 человек, еще 336 пострадали, трое числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что исполнителей теракта в «Крокусе» завербовали кураторы за рубежом.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

** внесен в список террористов и экстремистов в России